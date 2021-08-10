Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den gündemi sallayan itiraf ’kalbim onunla atıyor çok seviyorum!’ Ekranın yuva yıkan kadını...

Evli bir adamla aşk yaşayan Derin'den çok şey öğrendiğini dile getiren Sezen şöyle konuştu: "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin'inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel."