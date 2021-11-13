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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, süper mini siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen paylaşıma ilk yorum ise Sezen'in Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle annesini canlandıran Seda Gözde Altuner'den geldi. İşte Melis Sezen'in sosyal medyada çok konuşulan iddialı pozları...

13.11.2021 22:14 - Son Güncelleme: 13.11.2021 22:14
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak süper mini siyah elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Sezen'in Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle annesini canlandıran Seda Gözde Altuner de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi

Seda Gözde Altuner, emojiler ile yaptığı yorumla fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

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