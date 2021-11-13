Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! İddialı pozlara ilk yorum Seda Gözde Altuner’den geldi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen süper minisi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, süper mini siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen paylaşıma ilk yorum ise Sezen'in Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle annesini canlandıran Seda Gözde Altuner'den geldi. İşte Melis Sezen'in sosyal medyada çok konuşulan iddialı pozları...
13.11.2021 22:14
- Son Güncelleme: 13.11.2021 22:14
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Sezen'in Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle annesini canlandıran Seda Gözde Altuner de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı.