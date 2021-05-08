RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen art arda paylaştı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Instagram'ın hikaye kısmında art arda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Siyah beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sezen için "Buralar alev aldı" yorumları yapıldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları…

08.05.2021 23:04 - Son Güncelleme: 08.05.2021 23:04
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Art arda paylaşım yapan Sezen, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sezen'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımlarına Buralar alev aldı" yorumları yapıldı. Sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip edilen oyuncunun boyu ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

CANSU DERE - 179 CM

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

KENAN İMİRZALOĞLU - 192 CM

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM