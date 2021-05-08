Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı yaktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen art arda paylaştı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Instagram'ın hikaye kısmında art arda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Siyah beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sezen için "Buralar alev aldı" yorumları yapıldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları…

08.05.2021 23:04 - Son Güncelleme: 08.05.2021 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





