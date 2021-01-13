Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen meğer onun sayesinde ünlü olmuş! İşte Melis Sezen'in hayatındaki o isim!

Sadakatsiz'i yuva yıkan Derin'i Melis Sezen... 23 yaşındaki oyuncu Derin karakterini oldukça başarıyla canlandırıyor. Ailesinin her zaman aldığı kararların arkasında olduğunu ve oyunculuk konusunda da hep kendisini desteklediklerini söyleyen Sezen'in anlattıklarına göre oyunculuk yeteneğini ilk fark eden kişi annesi olmuş! Annesinin yüreklendirmesi, onun bu mesleği seçmesinde baya bir etkiliymiş. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 1 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Melis Sezen, aynı zamanda 12 yaşından beri drama dersleri de alıyor. İlk tiyatro denemesi de Silivri'de bir tiyatro ekibiyle oynadığı Cümbüş-ü Hospital oyunu olmuş.