Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmeyen Sezen'in özellikle bateri çaldığı anlar dikkat çekti. Kamera arkasını paylaşan Sezen'in çekim sırasında adeta kendinden geçtiği görüldü. Süper mini pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
07.10.2021 18:37
- Son Güncelleme: 07.10.2021 18:37
Ünlü oyuncu Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çekimden kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Peş peşe paylaşımda bulunan Melis Sezen'in özellikle bateri çaldığı anlara ait videosu dikkat çekti.