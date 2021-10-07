Vav TV İzle
Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmeyen Sezen'in özellikle bateri çaldığı anlar dikkat çekti. Kamera arkasını paylaşan Sezen'in çekim sırasında adeta kendinden geçtiği görüldü. Süper mini pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

07.10.2021 18:37 - Son Güncelleme: 07.10.2021 18:37
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çekimden kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Peş peşe paylaşımda bulunan Melis Sezen'in özellikle bateri çaldığı anlara ait videosu dikkat çekti.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Kamera arkasını paylaşan Sezen'in çekim sırasında adeta kendinden geçtiği görüldü.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Süper mini pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen hem coştu hem coşturdu! Süper minisiyle kendinden geçti gören dönüp bir daha baktı işte o anlar...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Melis çıldırdı", "süpersin" gibi yorumlar yapıldı.

SON DAKİKA