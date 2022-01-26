Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra giyim tarzıyla da sık sık gündem olmuştu. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen oyuncu, iddialı tarzıyla yine adından söz ettirdi. Siyah sütyeninin üzerin giydiği ceketle poz veren Sezen, o fotoğrafları Instagram sayfasında da yayınlamayı ihmal etmedi. Sezen'in paylaşımını görenler 'göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor' yorumunda bulundu. İşte Melis Sezen'in yorum üstüne yorum alan o pozları...
26.01.2022 17:54
- Son Güncelleme: 26.01.2022 17:54
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, hem oyunculuğuyla hem de iddialı tarzıyla sık sık adından söz ettirmişti.