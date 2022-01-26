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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra giyim tarzıyla da sık sık gündem olmuştu. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen oyuncu, iddialı tarzıyla yine adından söz ettirdi. Siyah sütyeninin üzerin giydiği ceketle poz veren Sezen, o fotoğrafları Instagram sayfasında da yayınlamayı ihmal etmedi. Sezen'in paylaşımını görenler 'göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor' yorumunda bulundu. İşte Melis Sezen'in yorum üstüne yorum alan o pozları...

26.01.2022 17:54 - Son Güncelleme: 26.01.2022 17:54
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, hem oyunculuğuyla hem de iddialı tarzıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Özellikle göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Sezen, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti ve iddialı tarzıyla yine gündem oldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Siyah sütyeninin üzerin giydiği ceketle poz veren Sezen, o fotoğrafları Instagram sayfasında da yayınlamayı ihmal etmedi

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Sütyenli pozlarına yorum üstüne yorum yağdı yine olay oldu

Sezen'in paylaşımını görenler 'göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor' yorumunda bulundu.

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