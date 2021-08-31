Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geri döndü! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaz aylarında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Melis Sezen, setten paylaşım yaptı. Süper mini ve dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Sezen, "Mağazamı ziyarete geldim" notuyla yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran pozları...
31.08.2021 23:08
- Son Güncelleme: 31.08.2021 23:40
Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.