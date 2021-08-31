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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geri döndü! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaz aylarında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Melis Sezen, setten paylaşım yaptı. Süper mini ve dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Sezen, "Mağazamı ziyarete geldim" notuyla yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

31.08.2021 23:08 - Son Güncelleme: 31.08.2021 23:40
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan oyuncu, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla ise sık sık gündem oldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sezen, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, derin dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen geri döndü! Mini elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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