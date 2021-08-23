Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen 'beşi bir yerde' dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı yuva yıkan Derin karakteriyle kariyerinin en üst seviyesine ulaşan Melis Sezen, yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor. Tatil sürecinde de paylaşımlarını takipçilerinden eksik etmiyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun 'beşi bir yerde' notuyla paylaştığı karelere binlerce yorum ve beğeni yağdı.
23.08.2021 09:20
- Son Güncelleme: 23.08.2021 09:20
Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.