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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen 'beşi bir yerde' dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen 'beşi bir yerde' dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı yuva yıkan Derin karakteriyle kariyerinin en üst seviyesine ulaşan Melis Sezen, yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor. Tatil sürecinde de paylaşımlarını takipçilerinden eksik etmiyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun 'beşi bir yerde' notuyla paylaştığı karelere binlerce yorum ve beğeni yağdı.

23.08.2021 09:20 - Son Güncelleme: 23.08.2021 09:20
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ’beşi bir yerde’ dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ’beşi bir yerde’ dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ’beşi bir yerde’ dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ’beşi bir yerde’ dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ’beşi bir yerde’ dedi siyah mayolu paylaştı! Seçimi takipçilerine bıraktı ortalığı yaktı

Yaz aylarını Ege sahillerine geçiren Sezen, son olarak siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaştı.

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