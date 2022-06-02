Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen annesiyle paylaştı olay yarattı! Tek bir kareyle kızını solladı geçti! Melis Sezen'in annesi...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, dizinin final yapmasının ardından da, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil fotoğrafları sonrası çok konuşulan, yoga yaparken kardeşinin gizlice çektiği yoga videosuyla olay olan Melis Sezen bu kez de annesi Nursel Hanım'ı paylaştı olanlar oldu. Melis Sezen'in annesi Nursel Sezen tek bir fotoğrafla kızını gölgede bıraktı. İşte detaylar...
02.06.2022 09:39 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:39
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta çarşamba günü final bölümü izleyici karşısına çıktı.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
'HİÇ HABERİM YOKTU'
Önceki gün kardeşi Polat Sezen'in habersizce çektiği yoga videosunu paylaştı Melis Sezen.