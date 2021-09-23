Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i... Bennu Yıldırımlar'ın kızına bakın o da anne ve babası gibi oyuncu!
Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i... Bennu Yıldırımlar'ın kızına bakın o da anne ve babası gibi oyuncu! Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda yer aldı. 51 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la, 1995 yılında evlenen Yıldırımlar, 1999 yılında kızı Ada'yı kucağına aldı. Hem anne hem baba oyuncu olunca, Ada da kariyerini oyunculuğa yöneltti. Ada, ekranlardan tanıdığımız bir isim. İşte başta Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar olmak üzere ünlülerin çocukları...
23.09.2021 09:38
- Son Güncelleme: 23.09.2021 10:18
Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazındı başarılı oyuncu... Bennu Yıldırımlar'ın kızına bakın o da anne ve babası gibi oyuncu!
Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar hatırlıyorsunuzdur... Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor.
İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...