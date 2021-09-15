Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin yaşını duyan inanamadı! Gözde Seda Alturner ile arasındaki o gerçek şaşkına çevirdi meğer...
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin yaşını duyan inanamadı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanması üzerine gündem olan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Cansu Dere hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Cansu Dere ile dizide Gönül karakterini canlandıran rol arkadaşı Gözde Seda Altuner'in arasındaki gerçek ise olay oldu. Bakın Cansu Dere kaç yaşındaymış...
15.09.2021 23:42
- Son Güncelleme: 15.09.2021 23:42
Ünlü oyuncu Cansu Dere, başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni topladı.
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanması üzerine gündem olan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Cansu Dere hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaştı kaldı.
Cansu Dere'nin dizide Gönül karakterini canlandıran rol arkadaşı Gözde Seda Altuner'den büyük olması da bazı internet kullanıcılarını şaşırttı.