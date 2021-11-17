Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin eski sevgilileri tek tek ifşa oldu! Resmen ünlü geçidi kimler var kimler! Özellikle o isim...

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Şahsiyet gibi pek çok bilinen dizide rol alan Cansu Dere son vurgunu Sadakatsiz dizisi ile yaptı. Son dönemlerin en çok konuşulan ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz'de başrol oynayan Dere, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile göz kamaştırıyor. Cansu Dere'nin ünlüler geçidi gibi ilişki listesi olduğunu biliyor muydunuz? Kimler var kimler... Bir çok komedyen ve oyuncu ile aşk yaşayan Dere'nin eski sevgililerini masaya yatırdık. İşte o liste...