Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin eski sevgilileri tek tek ifşa oldu! Resmen ünlü geçidi kimler var kimler! Özellikle o isim...
2009 yılında yayınlanan Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle hafızalarda derin iz bırakan ünlü oyuncu Cansu Dere şimdilerde son zamanların en çok konuşulan dizisi Sadakatsiz'de Asya rolüyle karşımızda. Güzel oyuncunun eski sevgilileri bir bir ifşa oldu. Cem Yılmaz'dan Okan Bayülgen'e Engin Akyürek'ten Renan Kaleli'ye bir çok ünlü isim ile aşk yaşayan Cansu Dere'nin ilişki listesi epey kabarık. İşte Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin eski aşkları...
Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Şahsiyet gibi pek çok bilinen dizide rol alan Cansu Dere son vurgunu Sadakatsiz dizisi ile yaptı. Son dönemlerin en çok konuşulan ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz'de başrol oynayan Dere, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile göz kamaştırıyor. Cansu Dere'nin ünlüler geçidi gibi ilişki listesi olduğunu biliyor muydunuz? Kimler var kimler... Bir çok komedyen ve oyuncu ile aşk yaşayan Dere'nin eski sevgililerini masaya yatırdık. İşte o liste...
CEM YILMAZ
Cem Yılmaz ile Cansu Dere ara ara ayrılsalar da 6 yıl ilişki yaşamıştı. 2014 yılında tamamen yollarını ayıran çift bir daha bir araya gelmedi.
OKA BAYÜLGEN
Cansu Dere ve Okan Bayülgen bir dönem birlikteydi. Dere, 22 yaşındayken gönlünü Okan Bayülgen'e kaptırdı. Ancak Bayülgen ve Deniz Seki o dönem birlikte görüntülendi.