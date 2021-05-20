Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu hali gözleri yuvalarından çıkardı! Şimdilerde afet olan Cansu Dere estetik...

Cansu Dere uzun yıllardır farklı projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sadece yer aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme geliyor. Magazin olaylarından ve sansasyonlardan uzak, sessiz sakin ve huzurlu bir hayat sürüyor. Bu sıralar gündemde olmasının nedeni ise bir magazin olayı değil; Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri. Kusursuz fiziği ve karakteristik yüz güzelliğiyle Miss Turkey yarışmasından sonra birçok modacının ilgisini çekmeyi başardı güzel oyuncu.