Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu hali gözleri yuvalarından çıkardı! Şimdilerde afet olan Cansu Dere estetik...
Sadakatsiz dizisiyle uzun zamandan sonra ekranlara dönen 40 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere, şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiriyor. Eşi Volkan tarafından aldatıldıktan sonra yaşadıkları etrafında şekillenen Sadakatsiz'deki performansıyla zirveye yerleşen ve sosyal medyada da adından hayli söz ettiren isimlerden biri olan Cansu Dere'nin güzellik yarışmasından çıktığını bilmeyen yok. 2000 yılında Miss Turkey'e katılan, birincilik tacını kaptıran ancak hayatı değişen Cansu Dere buna paralel olarak kendisi de inanılmaz değişmiş. İşte başta Cansu Dere olmak üzere eski fotoğraflar arasında ünlülerin inanılmaz değişimleri.
Cansu Dere uzun yıllardır farklı projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sadece yer aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme geliyor. Magazin olaylarından ve sansasyonlardan uzak, sessiz sakin ve huzurlu bir hayat sürüyor. Bu sıralar gündemde olmasının nedeni ise bir magazin olayı değil; Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri. Kusursuz fiziği ve karakteristik yüz güzelliğiyle Miss Turkey yarışmasından sonra birçok modacının ilgisini çekmeyi başardı güzel oyuncu.
Cansu Dere; Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi ünlü moda tasarımcılarının defilelerinde sık sık boy gösterdi. 2000'li yılların başında podyumun aranılan mankenlerinden biri haline gelmişti artık Cansu Dere. Ama onun oyunculuk hedefi vardı. Cansu Dere, 2004 yılında Metro Palas isimli dizide Nazan karakteriyle başrol oynadı. Nazan karakteri, Cansu Dere için dönüm noktası oldu.
Uzun yıllardır; gerek oyunculuğu gerekse güzelliği ile adından söz ettiren Cansu Dere aslında 2000 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında tacı takan kişi olamadı. 2000 yılında yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Cansu Dere'yi geçip tacı kazanan kişi ise Yüksel Ak.O sene ikinci olan kişi ise Gamze Özçelik. Yıllar Cansu Dere'yi sadece daha da güzelleştiriyor. Eski halini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.