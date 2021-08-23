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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Dere, rengarenk mayosu ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına çıkan Dere, tatil pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

23.08.2021 18:21 - Son Güncelleme: 23.08.2021 19:13
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, onlarca paylaşım yapan meslektaşlarının aksine bu anlara ait birkaç kare yayınlamıştı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, onlarca paylaşım yapan meslektaşlarının aksine bu anlara ait birkaç kare yayınlamıştı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, onlarca paylaşım yapan meslektaşlarının aksine bu anlara ait birkaç kare yayınlamıştı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den yaz bitmeden mayolu paylaşım geldi! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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