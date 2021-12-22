Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi
Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan oyuncu, bu kez kural bozarak art arda paylaşımlarda bulundu. Kar üstünde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
22.12.2021 18:21
- Son Güncelleme: 22.12.2021 18:21
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Öte yandan eşofmanlarıyla kamera karşısına geçen Cansu Dere'nin üzerindeki takımın 23 bin TL olduğu iddia edildi.