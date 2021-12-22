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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan oyuncu, bu kez kural bozarak art arda paylaşımlarda bulundu. Kar üstünde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

22.12.2021 18:21 - Son Güncelleme: 22.12.2021 18:21
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Ünlü oyuncu, kar üstünde verdiği pozları Instagram sayfasında ve hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımlar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Beyaz kadar ince ve zarif", "Doğal ve güzel", "Cansu Hanım çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den kural bozdu! Doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti kar üstünde böyle poz verdi

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Öte yandan eşofmanlarıyla kamera karşısına geçen Cansu Dere'nin üzerindeki takımın 23 bin TL olduğu iddia edildi.

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