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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş... Bomba iddiaya göre Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley - Watson ile aşk yaşıyor. Detaylar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte sosyal medyanın konuştuğu o karelerin ardından Cansu Dere ile Miles Chamley - Watson arasında yaşananlar...

10.01.2022 09:11 - Son Güncelleme: 10.01.2022 09:27
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş...

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş. Sabah'ın haberine göre; iddia ile ilgili şu sözler yer alıyor:

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

RİHANNA'NIN ESKİ AŞKI

"Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim."

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kucak pozuyla ortalığı sallamıştı! Meğer dünyaca ünlü isimle aşk yaşıyormuş bakın o kareler nasıl gelmiş

"Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler."

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