Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kış soğuğunu mayolu paylaşımıyla ısıttı! Instagram'da mayolu poza beğeni butonu çöktü
Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere, sosyal medyada taş üstüne taş bırakmadı. Eski bir model olan Cansu Dere zaman zaman fiziğini göstermekten çekinmiyor. Önceki gün yaz aylarından kalma mayolu fotoğrafını paylaşan Cansu Dere, kış soğuğunu ısıttı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Dere'nin paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.
26.11.2021 09:21
- Son Güncelleme: 26.11.2021 09:21
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya' karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozuyla kendine hayran bıraktı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sergilediği oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun yazdan kalma fotoğrafına, ''Muhteşem güzellik'' ve ''Ne kadar şahanesiniz'' gibi yorumlar yapıldı.
Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.