Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere kış soğuğunu mayolu paylaşımıyla ısıttı! Cansu Dere fiziğiyle taş çıkarttı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sergilediği oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun yazdan kalma fotoğrafına, ''Muhteşem güzellik'' ve ''Ne kadar şahanesiniz'' gibi yorumlar yapıldı.