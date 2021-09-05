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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Dere'nin paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Dere, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Cansu Dere'nin son hali...

05.09.2021 01:30 - Son Güncelleme: 05.09.2021 01:30
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Cansu Dere, başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde sergilediği performansla adından sık sık söz ettirdi.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Ünlü oyuncu şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Güzele ne yakışmaz", "Her hali ayrı güzel" yorumlarında bulundu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere imaj değiştirdi kısacık saçlarıyla kendine hayran bıraktı! Cansu Dere’nin son haline bakın

İşte Cansu Dere'nin son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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