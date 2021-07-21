Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere Esra Eron ile objektif karşısına geçti! Tatil pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere Esra Eron ile objektif karşısına geçti! Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlaması üzerine gündeme gelen Cansu Dere, şimdi ise sunucu Esra Eron'un paylaşımıyla çok konuşuldu. Eron, oyuncu Cansu Dere ile verdiği plaj pozunu Instagram sayfasında yayınladı. İkilinin havalı pozu, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Beyazlar için objektif karşısına geçen ikiliye sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı. İşte Cansu Dere ile Esra Eron'un o paylaşımı...
21.07.2021 01:39
- Son Güncelleme: 21.07.2021 01:39
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren ünlü oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisi ile verdiği bir pozu yayınlaması üzerine gündem olmuştu.
Cansu Dere, şimdi ise Esra Eron'un paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü sunucu Esra Eron, oyuncu Cansu Dere ile verdiği plaj pozunu Instagram sayfasında yayınladı.
Beyazlar için objektif karşısına geçen Cansu Dere ile Esra Eron'un tatil pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
İkilinin havalı pozu, binlerce yorum ve beğeni aldı. Esra Eron'un takipçileri, paylaşıma "Bu postan çıkmak istemiyorum ben burada takılı kaldım", "Gözlerimi alamıyorum" yorumlarında bulundu.