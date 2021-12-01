Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Gözde Seda Altuner ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın kaç yaşındaymış! Kadrosunda Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, İspanya'da "bireysel başarı" ödülüne layık görüldü. Basın toplantısında konuyla ilgili duygularını dile getiren Dere'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hakkında özellikle "Cansu Dere kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Dere'nin Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran tol arkadaşı Gözde Seda Altuner ile arasındaki fark ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından İspanya'da gösterilen ve İspanyol toplumunda olumlu etkiler bırakan Türk dizilerindeki oyunculuğundan dolayı "Bireysel başarı" ödülüne layık görülen Cansu Dere, basın toplantısında soruları yanıtladı.
İspanya'da son 4 yılda 20'den fazla gösterime giren Türk dizilerinin bu ülkedeki ve dünyanın farklı yerlerinde elde ettiği başarılara değinen Dere, "Bu dizilerin arkasında iyi bir hikaye, senaryo, yönetmen ve ekip var. Evrensel hikayeleri herkese ulaşabilecek şekilde anlatıyoruz. Bu yüzden insanların direkt kalbine ulaşabiliyoruz" diye konuştu.
Şu anda İspanya'da gösterimde olan ve aldatılan bir kadının hikayesinin anlatıldığı "Sadakatsiz" dizisindeki rolü ve kadının toplumda yaşadığı sorunlarla ilgili sorulara da yanıt veren Dere, şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar her zaman böyle bir hikayede, eksikliğin kendilerinde olduğunu düşünür. Dizide canlandırdığım karakter ise asla bunun böyle olmadığını tüm kadınlara gösterdi. Diziyi izleyen kadınlara direkt olarak etki etmese de canlandırdığım karakterin aldatılan bir kadına bir yol, bir fikir verdiğini sanıyorum. Birçok kadın gibi ben de aldatıldım. Benim yaşadıklarım tabi ki farklıydı. Çocuk, aile olduğunda tepkiler elbette çok daha farklı olabiliyor."
"Bireysel başarı" ödülüne layık görülen Cansu Dere'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hakkında özellikle "Cansu Dere kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Dere'nin Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran tol arkadaşı Gözde Seda Altuner ile arasındaki fark ise dikkat çekti.