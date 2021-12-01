Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Gözde Seda Altuner ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Şu anda İspanya'da gösterimde olan ve aldatılan bir kadının hikayesinin anlatıldığı "Sadakatsiz" dizisindeki rolü ve kadının toplumda yaşadığı sorunlarla ilgili sorulara da yanıt veren Dere, şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar her zaman böyle bir hikayede, eksikliğin kendilerinde olduğunu düşünür. Dizide canlandırdığım karakter ise asla bunun böyle olmadığını tüm kadınlara gösterdi. Diziyi izleyen kadınlara direkt olarak etki etmese de canlandırdığım karakterin aldatılan bir kadına bir yol, bir fikir verdiğini sanıyorum. Birçok kadın gibi ben de aldatıldım. Benim yaşadıklarım tabi ki farklıydı. Çocuk, aile olduğunda tepkiler elbette çok daha farklı olabiliyor."