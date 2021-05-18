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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle bir döneme damga vuran Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı dizide intikam sahneleriyle dikkat çeken Cansu Dere'nin oyunculuğu kadar özel hayatı da dikkat çekiyor. Bir dönem Engin Akyürek, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Cansu Dere'nin hayranları, oyuncuyu yakından takip ediyor. Cansu Dere hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin memleketini duyunca ise inanamıyor. İşte detaylar…

18.05.2021 02:34 - Son Güncelleme: 18.05.2021 02:34
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Rol aldığı diziler kadar özel hayatıyla da gündem olan Cansu Dere'nin hayranları oyuncunun her attığı adımı yakından takip ediyor.

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Göçmen bir ailenin kızı olan Cansu Dere'nin memleketi ise hakkında araştırma yapan sevenlerini şaşırtıyor. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Engin Altan Düzyatan - İzmir. Aslen Yugoslav göçmeni.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Ebru Özkan – Ankara

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Cansu Dere’nin memleketi…

Ulaş Tuna Astepe – İzmit