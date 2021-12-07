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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Alev Alev adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'de alan Berkay Ateş günün en çok merak edilen isimlerinden. Diziye Asya'nın yeni aşkı olarak katılan Berkay Ateş'in bir sevgilisi olduğu biliniyordu ama bu ismin kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Ve nihayet o isim ortaya çıktı. Özel hayatıyla da merak edilen Ateş'in, son olarak yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun, Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

07.12.2021 09:31 - Son Güncelleme: 07.12.2021 09:33
Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde rol alan Berkay Ateş, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizide Aras Ateşoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Özel hayatıyla merak konusu olan Ateş'in, son olarak yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Milliyet'in haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncu, gönlünü 30 yaşındaki ünlü bir voleybolcuya kaptırdı.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sır gibi sakladığı sevgilisi de ünlü çıktı! Hem dizide hem gerçekte aşık

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

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