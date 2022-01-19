Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan şaştı kaldı Cansu Dere’nin partneri meğer...
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı! Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz'e ikinci sezonda dahil olan Berkay Ateş, Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Alev Alev'de sergilediği performansla beğeni toplayan Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?", "Berkay Ateş'in sevgilisi var mı?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Berkay Ateş'in kendisinden de ünlü olan biricik aşkı...
19.01.2022 21:21
- Son Güncelleme: 19.01.2022 21:21
Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berkay Ateş'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
35 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu ve "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?", "Berkay Ateş'in sevgilisi var mı?" sorularının yanıtı aratıldı.