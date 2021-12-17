Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın kim çıktı! O bir voleybolcu sır gibi saklıyordu ilk kez görüntülendiler
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın kim çıktı! O bir voleybolcu... Sır gibi saklıyordu, ünlü ikili ilk kez görüntülendi. Şimdilerde canlandırdığı Aras karakteri ile dikkat çeken Berkay Ateş, yeni bir aşka yelken açtı. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Berkay Ateş ve Simge Aköz çifti, önceki akşam ilk kez birlikte objektiflere takıldı.
SOBELENDİLER!
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın kim çıktı! O bir voleybolcu... Sır gibi saklıyordu, ilk kez görüntülendiler.
Son olaak Sadakatsiz dizisinde Ateş karakteri ile sevenlerini karşısına çıkan Berkay Ateş, diziye Asya'nın yeni aşkı olarak dahil oldu. Berkay Ateş'in bir sevgilisi olduğu biliniyordu ama bu ismin kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Ve nihayet o isim ortaya çıktı.
Berkay Ateş ve Simge Aköz çifti, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekana girerken görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi.
Berkay Ateş, muhabirlerin "Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?" sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etti. Ünlü voleybolcu ise montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi. Mekanın içinde yan yana oturan çift, objektiflerden daha fazla kaçamadı.
Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün (30) geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.