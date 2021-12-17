Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın kim çıktı! O bir voleybolcu... Sır gibi saklıyordu, ilk kez görüntülendiler.

Son olaak Sadakatsiz dizisinde Ateş karakteri ile sevenlerini karşısına çıkan Berkay Ateş, diziye Asya'nın yeni aşkı olarak dahil oldu. Berkay Ateş'in bir sevgilisi olduğu biliniyordu ama bu ismin kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Ve nihayet o isim ortaya çıktı.