Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı Son Yaz'ın yıldızı! En az kendisi kadar ünlü sevgilisi meğer...
Alev Alev adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'de alan Berkay Ateş günün en çok merak edilen isimlerinden. Dizide şimdilik bir şey hatırlamıyor ancak Asya'yla aşk kıvılcımları başladı bile. Berkay Ateş hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Berkay Ateş olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
27.10.2021 11:00
- Son Güncelleme: 27.10.2021 11:00
Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. 12 yaşındayken babasını kaybeden Ateş, annesiyle ve ablasıyla birlikte hayatını sürdürdü.
Berkay Ateş hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şaştı kaldı. İşte başta Berkay Ateş olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.