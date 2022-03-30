Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın oğlu Ali bakın kim çıktı! İlk sezon saç baş yolduran Alp Akar ve Kenan İmirzalıoğlu...
Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkesi sinir eden Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmüyor Alp Akar. Sadakatsiz'in birinci sezonunda annesine olan tavrıyla saç baş yoluran Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdi eski hallerini aratıyor. Son olarak Sadakatsiz'den ayrılacağı iddia edilen Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...
30.03.2022 15:30 - Son Güncelleme: 30.03.2022 15:30
Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.