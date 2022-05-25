Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın bunalımlı oğlu Ali bakın kim çıktı! Final öncesi sürpriz! Meğer Alp Akar ve Kenan İmirzalıoğlu...
Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkesi sinir eden Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmüyor Alp Akar. Sadakatsiz'in birinci sezonunda annesine olan tavrıyla saç baş yoluran Ali, ikinci sezon itibariyle giderek hayırlı evlat oldu. Sadakatsiz'in finaliyle beraber Alp Akar'ın hayatı merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile bağı ise herkesi şaşkına çevirdi.
25.05.2022 15:45 - Son Güncelleme: 25.05.2022 15:45
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.