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Sadakatsiz'de (6. bölüm) Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! "Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu"

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 6. son bölümünde beklenen sahne gerçekleşti. Sosyal medyada birçok paylaşıma neden olan Asya'nın intikam sahnesi, Polat Alemdar'a benzetildi. İşte Sadakatsiz (6.) son bölümde; Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin, kendisini 2 yıldır aldatan eşi Volkan Arslan karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ile yüzleşme sahnesine gelen sosyal medya yorumları...

12.11.2020 16:55 - Son Güncelleme: 12.11.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





