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Sadakatsiz'de (6. bölüm) Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! "Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu"

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 6. son bölümünde beklenen sahne gerçekleşti. Sosyal medyada birçok paylaşıma neden olan Asya'nın intikam sahnesi, Polat Alemdar'a benzetildi. İşte Sadakatsiz (6.) son bölümde; Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin, kendisini 2 yıldır aldatan eşi Volkan Arslan karakterine hayat veren Caner Cindoruk ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ile yüzleşme sahnesine gelen sosyal medya yorumları...

12.11.2020 16:55 - Son Güncelleme: 12.11.2020 17:20
Sadakatsiz'de 6. bölüm Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu

YOK BÖYLE İNTİKAM!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son bölümde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakteri kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Cansu Dere (Asya Aslan), Caner Cindoruk (Volkan Arslan), Melis Sezen (Derin Güçlü)'in yer aldığı Sadakatsiz'de beklenen yüzleşme sahnesi geldi. Asya, kendisine ihanet eden herkesten intikamını alırken, sosyal medya o anları, "Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu" gibi yorumlara neden oldu.

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Sadakatsiz'de 6. bölüm Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu

Sadakatsiz'de Asya'nın intikamı 'efsane' dedirtti! Sadakatsiz dizisi son bölümde Cansu Dere'nin beklenen yüzleşme sahnesi...

Sadakatsiz'de 6. bölüm Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu

Sadakatsiz 6. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Heyecan dolu geceye intikam gecesi sosyal medyanın dilinde.

Sadakatsiz'de 6. bölüm Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde; dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi izleyici karşısına çıktı.

Sadakatsiz'de 6. bölüm Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyayı yıktı! Polat Alemdar'dan sonra en iyi racondu

BÜYÜK YÜZLEŞME!

Asya, davetli olmasa da kocasının kendisini aldattığı Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Volkan'ın tedirginliği ise henüz eve varmadan baş gösterdi. Sürpriz ziyaretin akşam yemeğinde Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

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