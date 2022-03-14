Sadakatsiz dizi setinde ateş bacayı çoktan sarmış... Cansu Dere ile partnerinin aşk bombası patladı herkes şok! "Aman Seren Serengil duymasın"
Sadakatsiz dizi setinde ateş bacayı çoktan sarmış... Cansu Dere ile başrol oyuncusu partnerinin aşk bombası patladı sosyal medya şokta! Herkesi şaşkına çeviren haberin ardından dizide rol alan Melis Sezen ile Cansu Dere'nin yan yana paylaştığı fotoğrafı gören Seren Serengil'in "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumu akıllara geldi. Sosyal medya kullanıcıları Cansu Dere'nin o isimle aşk yaşadığı yönündeki haberlere, "Aman Seren Serengil duymasın" dedi. İşte detaylar...
14.03.2022 18:00 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:24
ATEŞ BACAYI ÇOKTAN SARMIŞ!
Sadakatsiz dizi setinde ateş bacayı çoktan sarmış... Cansu Dere ile partnerinin aşk bombası patladı, sosyal medya şokta!
"BU NEYİN KAFASI!"
Bu fotoğrafı gören Seren Serengil ise "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" demişti ve bu yorumuyla sosyal medyada alay konusu olmuştu.
BOMBA AŞK İDDİASI!
Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un bir süre önce yakınlaştıkları ve yeni bir aşka yelken açtıkları ileri sürüldü. Sosyal medyada dolaşan bu iddia sonrası, "Aman Seren duymasın" yorumları yapıldı.