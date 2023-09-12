"Saçlarımı haftada bir yıkarım her gün yıkayanlara çok şaşırıyorum" Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın bir garip bakım sırrı

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı. 54 yıllık uzun bir aradan sonra önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan, şu sıralar yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Saçlarını haftada 1 yıkadığını söyleyen Pekkan çok konuşulurken, uzmanlar Pekkan'la aynı fikirde değil.