"Saçlarımı haftada bir yıkarım her gün yıkayanlara çok şaşırıyorum" Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın bir garip bakım sırrı

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı. 54 yıllık uzun bir aradan sonra önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan, şu sıralar yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Saçlarını haftada 1 yıkadığını söyleyen Pekkan çok konuşulurken, uzmanlar Pekkan'la aynı fikirde değil.
Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı kardeşi 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, son zamanlarda YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Daha öncesinde mevsimlere göre kıyafetlerinin rengini de değiştirdiğini söyleyen Pekkan, saçları ile ilgili de şaşırtan bir itirafta bulundu.
Çektiği videolarda sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üreten Semiramis Pekkan, saçlarını yıkama sıklığı ile ilgili açıklama yaptı.