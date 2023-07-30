Saçkıranla mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı! “Artık saklamak zor geliyor” demişti! Meğer 10 doktor gezip...

Kariyerinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, geçen günlerde 'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı. Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Karaca, kulisten son halini paylaştı. Peruksuz halini yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa süre içinde gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte Işın Karaca'nın o paylaşımı...
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, geçen günlerde 'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı.
'Saçkıran' olarak da bilenen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını duyuran Karaca, şunları söylemişti: "Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de... Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok... Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.
Siz bilmeden ben neler atlatmışım... Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu. Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu...