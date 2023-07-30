Saçkıranla mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı! “Artık saklamak zor geliyor” demişti! Meğer 10 doktor gezip...

1 Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, geçen günlerde 'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı.

2 'Saçkıran' olarak da bilenen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını duyuran Karaca, şunları söylemişti: "Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de... Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok... Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.