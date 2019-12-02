Sabri Sarıoğlu'ndan eşine 2,5 milyon TL'lik hediye! İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları
Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye aldı. İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları...
Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.
Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.
Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...