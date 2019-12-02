Sabri Sarıoğlu'ndan eşine 2,5 milyon TL'lik hediye! İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları

Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.