Şaban Oğlu Şaban’ın Yunus Kaptan’ı Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Süt Kardeşler’in yıldız oyuncusuyla...
Şaban Oğlu Şaban'ın Yunus Kaptan'ı Şevket Altuğ'un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Perihan Abla, Süper Baba, Şaban Oğlu Şaban gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ'un özel hayatı merak edilip araştırılamaya başlandı. Soyadı benzerliğinden dolay bir ara Emre Altuğ'un babası olduğu sanılan Şevket Altuğ'un özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler filminin yıldız ismiyle evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...
12.08.2021 22:03
- Son Güncelleme: 12.08.2021 23:13
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Perihan Abla, Süper Baba, Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Şevket Altuğ'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Soyadı benzerliğinden dolay bir ara Emre Altuğ'un babası olduğu sanılan daha sonra ise aynı şekilde Pınar Altuğ ile gündeme gelen Şevket Altuğ'un özellikle ailesi merak edildi.
Kerem ve Kezban adından iki çocuğu olan Şevket Altuğ'un, Süt Kardeşler filminin yıldız ismiyle evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.