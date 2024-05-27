Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Babası herkes biliyordu! Annesi de çok ünlü...

Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yeşilköy'de bir köşkte çekilen filmde Ramazan karakterini canlandıran Halit Akçatepe'nin hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Şener Şen, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayben Erman ve Dinçer Çekmez gibi isimlerin yer aldığı filmde babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçen Halit Akçatepe hakkında en çok "Halit Akçatepe'nin annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Yeşilçam güzelinin oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.