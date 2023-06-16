Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: "Anneanne değil de teyze olacak gibi"
Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı, ağzı açık kaldı. Hamile olan Nazlı Kayı Sabancı kızını kucağına almak için gün sayıyor. Önceki gün annesinin doğum gününden bir fotoğraf paylaşan Nazlı Kayı Sabancı kısa sürede gündem oldu. Nazlı Sabancı'nın annesinin genç görünümüne ise, "Anneanne değil de teyze olacak gibi" yorumları yapıldı.
16.06.2023 16:08 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:08
"ANNEANNE DEĞİL DE TEYZE OLACAK GİBİ"
Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı.
3 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Kayı Sabancı kız bebek dünyaya getirmek için gün sayıyor.
Hamile pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Sabancılar'ın gelini Nazlı Kayı Sabancı annesiyle paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi bu kez....
Hamile olan Nazlı Kayı Sabancı'nın annesine sosyal medyada, "Anneanne değil de teyze olacak gibi" yorumları yapıldı.