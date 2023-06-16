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Haberler Magazin Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: "Anneanne değil de teyze olacak gibi"

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: "Anneanne değil de teyze olacak gibi"

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı, ağzı açık kaldı. Hamile olan Nazlı Kayı Sabancı kızını kucağına almak için gün sayıyor. Önceki gün annesinin doğum gününden bir fotoğraf paylaşan Nazlı Kayı Sabancı kısa sürede gündem oldu. Nazlı Sabancı'nın annesinin genç görünümüne ise, "Anneanne değil de teyze olacak gibi" yorumları yapıldı.

16.06.2023 16:08 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:08
Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı’nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: Anneanne değil de teyze olacak gibi

"ANNEANNE DEĞİL DE TEYZE OLACAK GİBİ"

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı’nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: Anneanne değil de teyze olacak gibi

3 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Kayı Sabancı kız bebek dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı’nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: Anneanne değil de teyze olacak gibi

Hamile pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Sabancılar'ın gelini Nazlı Kayı Sabancı annesiyle paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi bu kez....

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı’nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: Anneanne değil de teyze olacak gibi

Nazlı Kayı Sabancı'nın annesini görenler anne - kızı, abla - kardeş sandı.

Sabancı gelini Nazlı Kayı Sabancı’nın annesiyle pozunu görenler abla- kardeş sandı ağzı açık kaldı: Anneanne değil de teyze olacak gibi

Hamile olan Nazlı Kayı Sabancı'nın annesine sosyal medyada, "Anneanne değil de teyze olacak gibi" yorumları yapıldı.

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