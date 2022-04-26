Şaban Oğlu Şaban'daki Kemal Sunal'ın aşkı Selma'nın son halini kimse tanıyamıyor! Sevda Aktolga'yı görenler: "Yeşilçam güzeline yıllar acımamış"
Şaban Oğlu Şaban'daki Kemal Sunal'ın aşkı Selma'nın son halini kimse tanıyamıyor! Sevda Aktolga'yı görenler, "Yeşilçam güzeline yıllar acımamış" diyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi ile yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga, son haliyle adından söz ettirdi. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. İşte hala hafızalarda yer edinen filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali...
"YEŞİLÇAM GÜZELİNE YILLAR ACIMAMIŞ"
Şaban Oğlu Şaban'daki Kemal Sunal'ın aşkı Selma'nın son halini kimse tanıyamıyor! Sevda Aktolga'yı görenler, "Yeşilçam güzeline yıllar acımamış" diyor.
Başrolünde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şabanoğlu Şaban, her defasında izleyenleri güldürmeyi başaran kült eserler arasında yer alıyor.
Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı.
1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı 'Selma' karakteriyle akıllarda yer edinen usta oyuncu Sevda Aktolga, son haliyle dikkat çekti.1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitirdi.