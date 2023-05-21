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Haberler Magazin Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti

Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti

Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti. Eğlenceli halleri ve meşhur kahkahası ile hafızalara kazınan Saba Tümer çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Saba Tümer'in kahkaha itirafı...

21.05.2023 17:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 17:53
Saba Tümer’in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki dedi itiraf etti

Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti.

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Saba Tümer’in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki dedi itiraf etti

Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söylemişti.

Hatta kendisine yöneltilen "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" sorusuna Tümer ise şu yanıtı vermişti;

Saba Tümer’in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki dedi itiraf etti

"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum."

Saba Tümer’in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki dedi itiraf etti

"Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."

Saba Tümer’in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki dedi itiraf etti

Annesinin kaybı, yaşadığı zorluklar derken tüm bunların üstüne gelen kahkahası hakkında konuk olduğu bir programda, "Kahkaham olmasaydı tüm bu olanlarla nasıl baş ederdim?" diyen Saba Tümer bu açıklamasıyla dikkat çekti.

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