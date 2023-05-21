Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti
Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti. Eğlenceli halleri ve meşhur kahkahası ile hafızalara kazınan Saba Tümer çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Saba Tümer'in kahkaha itirafı...
21.05.2023 17:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 17:53
Saba Tümer'in kahkahası bakın nasıl ortaya çıkmış! "Tüm bunlar yaşanırken kahkaham olmasaydı nasıl baş edecektim ki" dedi itiraf etti.
Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söylemişti.
Hatta kendisine yöneltilen "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" sorusuna Tümer ise şu yanıtı vermişti;
Annesinin kaybı, yaşadığı zorluklar derken tüm bunların üstüne gelen kahkahası hakkında konuk olduğu bir programda, "Kahkaham olmasaydı tüm bu olanlarla nasıl baş ederdim?" diyen Saba Tümer bu açıklamasıyla dikkat çekti.