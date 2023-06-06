Saba Tümer'den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: "Böyle bi kalktı gözüm açıldı"

Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söylemişti.

Hatta kendisine yöneltilen "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" sorusuna Tümer ise şu yanıtı vermişti;