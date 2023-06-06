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Saba Tümer'den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: "Böyle bi kalktı gözüm açıldı"

Saba Tümer'den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti. "Böyle bi kalktı gözüm açıldı" diyen Saba Tümer konuk olduğu programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tümer, geçtiğimiz günlerde meşhur kahkahasının altındaki acı hikaye ile adından söz ettirmişti. İşte çok konuşulan Saba Tümer'in estetik itirafı...

06.06.2023 12:45 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:47
Saba Tümer’den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: Böyle bi kalktı gözüm açıldı

"BÖYLE Bİ KALKTI GÖZÜM AÇILDI"

Saba Tümer'den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Saba Tümer’den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: Böyle bi kalktı gözüm açıldı

Konuk olduğu prgoramda göz kapağını kaldırttığını itiraf eden Saba Tümer'in açıklaması herkesi güldürdü.

Saba Tümer’den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: Böyle bi kalktı gözüm açıldı

"Böyle bi kalktı gözüm açıldı" diyen Saba Tümer estetik itirafıyla kısa sürede gündem oldu.

Saba Tümer’den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: Böyle bi kalktı gözüm açıldı

Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söylemişti.

Hatta kendisine yöneltilen "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" sorusuna Tümer ise şu yanıtı vermişti;

Saba Tümer’den estetik itirafı! Bir anda herkes kalakaldı kahkahasıyla ortalığı inletti: Böyle bi kalktı gözüm açıldı

"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum."

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