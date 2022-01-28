Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı
Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu, sosyal medyada ünlü isme yorum yağdı... Geçtiğimiz Aralık ayında yaş gününü çıplak garsonlarla kutlayan Saba Tümer Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. Karda bikini ve mayolarla poz verenleri gören Saba da onlar gibi kar pozu vermek istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer soğuk karşısında resmen dondu. Saba Tümer paylaşımında "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım" dedi...
28.01.2022 09:08
- Son Güncelleme: 28.01.2022 09:25
Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı, yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba sosyal medyada olay oldu.
Kar yağışı sonrası ünlü isimler ve fenomenler kar üstünde bikini ve mayolarla pozlar verdi. Resmen bir trend olan bu akıma sunucu Saba Tümer de uymak istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer vermek istediği pozun yanına yaklaşamayınca sosyal medya yıkıldı.
Saba Tümer ardından bornozun önünü açtı ve "Ce eeeeee ????tabii ki içimde kıyafet ve kazağım vardı ona rağmen dondum" dedi.