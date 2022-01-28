Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Kar yağışı sonrası ünlü isimler ve fenomenler kar üstünde bikini ve mayolarla pozlar verdi. Resmen bir trend olan bu akıma sunucu Saba Tümer de uymak istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer vermek istediği pozun yanına yaklaşamayınca sosyal medya yıkıldı.