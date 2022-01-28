Vav TV İzle
Haberler Magazin Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu, sosyal medyada ünlü isme yorum yağdı... Geçtiğimiz Aralık ayında yaş gününü çıplak garsonlarla kutlayan Saba Tümer Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. Karda bikini ve mayolarla poz verenleri gören Saba da onlar gibi kar pozu vermek istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer soğuk karşısında resmen dondu. Saba Tümer paylaşımında "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım" dedi...

28.01.2022 09:08 - Son Güncelleme: 28.01.2022 09:25
Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Saba Tümer'den bornozlu kar paylaşımı! 'Ce eeee' dedi önünü açtı, yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba sosyal medyada olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Kar yağışı sonrası ünlü isimler ve fenomenler kar üstünde bikini ve mayolarla pozlar verdi. Resmen bir trend olan bu akıma sunucu Saba Tümer de uymak istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer vermek istediği pozun yanına yaklaşamayınca sosyal medya yıkıldı.

Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Kar üstünde poz veren Saba Tümer paylaşımına "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum" dedi.

Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Alican Yücesoy bu paylaşıma "Saba kalk yerine yat aşkım. Hadi" yorumunda bulunurken Behzat Uygur ise "Kahkahan donmuş…" dedi.

Saba Tümer’den bornozlu kar paylaşımı! ’Ce eeee’ dedi önünü açtı yarı çıplak kar pozuna uymak isteyen Saba olay oldu yorum yağdı

Saba Tümer ardından bornozun önünü açtı ve "Ce eeeeee ????tabii ki içimde kıyafet ve kazağım vardı ona rağmen dondum" dedi.

SON DAKİKA