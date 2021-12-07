Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı
Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı, gündeme bomba gibi düşen partide yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucu Saba Tümer, yeni yaşında ilginç bir kutlama ile gündeme geldi. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonların görüntüsü ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ünlü sunucuyu görenler, 'Saba'hlar olmadı yorumunda bulundu.
07.12.2021 14:47
- Son Güncelleme: 07.12.2021 18:39
"SABA"HLAR OLMADI!
Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve şen kahkahasıyla sık sık gündeme gelen sunucu Saba Tümer, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü isimlerin de katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in hem doğum günü teması hem de garsonları adından söz ettirdi.
YARI ÇIPLAK GARSONLAR PARTİDE!
Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı.