Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı...

Yeni yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu. Çıplak garson ve dansçıların yer aldığı gecede yaşananlar merak konusu olsa da ünlü isimler özel geceden pek de paylaşım yapmadı.