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Haberler Magazin Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı, gündeme bomba gibi düşen partide yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucu Saba Tümer, yeni yaşında ilginç bir kutlama ile gündeme geldi. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonların görüntüsü ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ünlü sunucuyu görenler, 'Saba'hlar olmadı yorumunda bulundu.

07.12.2021 14:47 - Son Güncelleme: 07.12.2021 18:39
Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın ’Saba’hlar olmadı

"SABA"HLAR OLMADI!

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı...

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Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın ’Saba’hlar olmadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve şen kahkahasıyla sık sık gündeme gelen sunucu Saba Tümer, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü isimlerin de katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in hem doğum günü teması hem de garsonları adından söz ettirdi.

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın ’Saba’hlar olmadı

YARI ÇIPLAK GARSONLAR PARTİDE!

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı.

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın ’Saba’hlar olmadı

Yeni yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu. Çıplak garson ve dansçıların yer aldığı gecede yaşananlar merak konusu olsa da ünlü isimler özel geceden pek de paylaşım yapmadı.

Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın ’Saba’hlar olmadı

KENAN İÇİN HARİKA BİR GECE!

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.

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