Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...
Ünlü sunucu Saba Tümer, dijital platformda yayınlanan "Katarsis" programına konuk oldu. Her açıklamasıyla olay yaratan Saba Tümer, yine ardı ardına bombaları patlattı. 50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini, annesinin kaybından sonra hızlı büyümek zorunda kaldığı dönemi, hayatında yaşadığı en ilginç olayı ve mesleki kariyerini anlattı.
12.05.2021 09:36
- Son Güncelleme: 12.05.2021 09:36
Sunucu Saba Tümer, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Kahkahası ile tanınan 50 yaşındaki sunucu, önceki gün objektiflere takıldı.
Saba Tümer, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde Bodrum tatiline çıktı. Detoks yapıp vitamin takviyesi alan sunucu, soluğu plajda aldı.
Güzel havanın tadını çıkaran ve bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Saba Tümer, öğle vakti de denize girip serinledi.
Ünlü sunucunun kilolu halini görenler, "Pandemi yaramamış" yorumunda bulundu.
KAHKAHASINI 90 BİN TL'YE SATTI
Daha önce sigortalattığı şen kahkahası ile tanınan Saba Tümer, son zamanlarda birçok ünlü ismin NFT yolu ile satışa çıkardığı şeylere bir yenisini ekledi.