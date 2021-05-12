Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Ünlü sunucu Saba Tümer, dijital platformda yayınlanan "Katarsis" programına konuk oldu. Her açıklamasıyla olay yaratan Saba Tümer, yine ardı ardına bombaları patlattı. 50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini, annesinin kaybından sonra hızlı büyümek zorunda kaldığı dönemi, hayatında yaşadığı en ilginç olayı ve mesleki kariyerini anlattı.

12.05.2021 09:36 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





