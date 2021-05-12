RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Ünlü sunucu Saba Tümer, dijital platformda yayınlanan "Katarsis" programına konuk oldu. Her açıklamasıyla olay yaratan Saba Tümer, yine ardı ardına bombaları patlattı. 50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini, annesinin kaybından sonra hızlı büyümek zorunda kaldığı dönemi, hayatında yaşadığı en ilginç olayı ve mesleki kariyerini anlattı.

12.05.2021 09:36 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:36
Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Sunucu Saba Tümer, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Kahkahası ile tanınan 50 yaşındaki sunucu, önceki gün objektiflere takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Saba Tümer, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde Bodrum tatiline çıktı. Detoks yapıp vitamin takviyesi alan sunucu, soluğu plajda aldı.

Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Güzel havanın tadını çıkaran ve bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Saba Tümer, öğle vakti de denize girip serinledi.

Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

Ünlü sunucunun kilolu halini görenler, "Pandemi yaramamış" yorumunda bulundu.

Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı pandemi ona hiç yaramamış! Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik bombası olay olan Saba...

KAHKAHASINI 90 BİN TL'YE SATTI
Daha önce sigortalattığı şen kahkahası ile tanınan Saba Tümer, son zamanlarda birçok ünlü ismin NFT yolu ile satışa çıkardığı şeylere bir yenisini ekledi.