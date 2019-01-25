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Saadet Işıl Aksoy'dan "Küçükken sarışındım" paylaşımı

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil! Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş. İşte Saadet Işık Aksoy'un o paylaşımı ve ünlülerin çocuklukları...

25.01.2019 20:20 - Son Güncelleme: 25.01.2019 20:21
Saadet Işıl Aksoy'dan Küçükken sarışındım paylaşımı

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş...

Saadet Işıl Aksoy'dan Küçükken sarışındım paylaşımı

Siyah önlük- beyaz yakasıyla objektife bakan o kız öğrenci Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil.

'Küçükken sarışındım' desem Güzel oyuncu yıllar önce henüz küçük bir ilkokul öğrencisiyken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İlkokul birinci sınıftayken çekilen fotoğrafına "Küçükken sarışındım" desem..." notunu yazan Aksoy'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Birçok takipçisi Aksoy'un çocukluğunda bile çok güzel göründüğü yorumunu yaptı.

İŞTE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUKLARI

Saadet Işıl Aksoy'dan Küçükken sarışındım paylaşımı

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Saadet Işıl Aksoy'dan Küçükken sarışındım paylaşımı
Saadet Işıl Aksoy'dan Küçükken sarışındım paylaşımı
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