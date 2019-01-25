Saadet Işıl Aksoy'dan "Küçükken sarışındım" paylaşımı

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil! Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş. İşte Saadet Işık Aksoy'un o paylaşımı ve ünlülerin çocuklukları...

25.01.2019 20:20 - Son Güncelleme: 25.01.2019 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





