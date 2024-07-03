Rüştü Onur Atilla ve Nez'ın aşkı gündeme bomba gibi düştü: Eski eşi eşinin açıklamalarına yanıt verdi: Daha fazla çirkinleşmeden...

Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 22 gün önce sonlandıran Rüştü Onur Atilla , şarkıcı Nez ile yeni aşkını ilan etti. İkilinin birlikteliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı Nez sosyal medyada hakkında söylenen '2. kadın' , 'yuva yıktın' yorumlarına sert çıkarken eski eş Sinem Ayyıldız'ın sosyal medya hesabından beğendiği yorumlar olay oldu. Ayyıldız boşanmaya ilişkin de ilk kez açıklama yaptı. Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz için son ana kadar çabaladım" şeklindeki sözlerine karşılık Atilla sosyal medya hesabından artık susmayacağını söyleyerek yeni bir açıklama yaptı.

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ESKİ EŞTEN İLK AÇIKLAMA

Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, ihanet iddialarına ilişkin ilk kez bir açıklama yaptı. Sinem Ayyıldız konu ile ilgili şunları söyledi:

'Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece