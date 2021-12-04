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Haberler Magazin Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Rosalinda'nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! Marimar, Maria la del Barrio, Rosalinda gibi dizilerle hafızalara kazınan ve 90'lı yıllarda fırtınalar estiren dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Thalia, son haliyle gündeme geldi. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncunun son halini gören şaştı kaldı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 49 yaşındaki Thalia için "Böyle yaşlanmak mı olur", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Rosalinda'nın güzel yıldızı Thalia'nın son hali...

04.12.2021 00:24 - Son Güncelleme: 04.12.2021 00:24
Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Bir döneme damga vuran, 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başrolü Thalia, yıllar sonra gündeme geldi.

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Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Meksikalı şarkıcı Thalia'nın son halini görenler ise şoke oldu.

Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 49 yaşındaki Thalia için "Böyle yaşlanmak mı olur", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Thalia olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı

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