Rosalinda’nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! 50’sine merdiven dayayan Thalia’nın son hali şaşkına çevirdi gören dönüp bir daha baktı
Rosalinda'nın güzel yıldızı bakın şimdi ne halde! Marimar, Maria la del Barrio, Rosalinda gibi dizilerle hafızalara kazınan ve 90'lı yıllarda fırtınalar estiren dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Thalia, son haliyle gündeme geldi. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncunun son halini gören şaştı kaldı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 49 yaşındaki Thalia için "Böyle yaşlanmak mı olur", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Rosalinda'nın güzel yıldızı Thalia'nın son hali...
04.12.2021 00:24
- Son Güncelleme: 04.12.2021 00:24
Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 49 yaşındaki Thalia için "Böyle yaşlanmak mı olur", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı.