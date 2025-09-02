Romantizmin adı Yağmur Atacan! Pınar Altuğ’u yere göğe sığdıramadı: 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu...
2008 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yine sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un 51. yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. "Her geçen yıl güzelliği onanır, kariyeri tırmanır" sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getiren Atacan, romantik mesajıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çiftin samimi paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
