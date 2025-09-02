Romantizmin adı Yağmur Atacan! Pınar Altuğ’u yere göğe sığdıramadı: 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu...

Bu içten paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, Atacan'ın romantik mesajını överek "Gerçek aşk böyle bir şey", "Ne güzel bir eş ne zarif bir kutlama" ve "Yıllar geçse de aşkınız ilk günkü gibi" gibi yorumlarla çifti tebrik etti.