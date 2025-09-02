PODCAST CANLI YAYIN

Romantizmin adı Yağmur Atacan! Pınar Altuğ’u yere göğe sığdıramadı: 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu...

2008 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yine sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un 51. yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. "Her geçen yıl güzelliği onanır, kariyeri tırmanır" sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getiren Atacan, romantik mesajıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çiftin samimi paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2000'li yılların başında oyunculuk kariyeriyle tanınan, ardından iş dünyasına adım atarak ekranlardan uzak kalan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'a olan sevgisi ve bağlılığıyla sık sık gündeme geliyor.

2007 yılında nişanlanan ve 12 Nisan 2008'de nikah masasına oturan çift, Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı.

2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandıran çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Yağmur Atacan, bu kez Pınar Altuğ'un doğum günü için yaptığı romantik kutlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, eşi Pınar Altuğ'un 51. yaşını duygusal ve övgü dolu sözlerle kutladı.

Eşinin bir fotoğrafını paylaşan Atacan, altına şu notu düştü: "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her gecen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın! İyi ki doğdun, iyi ki varsın; ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde"

Atacan'ın paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Bu içten paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, Atacan'ın romantik mesajını överek "Gerçek aşk böyle bir şey", "Ne güzel bir eş ne zarif bir kutlama" ve "Yıllar geçse de aşkınız ilk günkü gibi" gibi yorumlarla çifti tebrik etti.

Pınar Altuğ ise eşinin romantik paylaşımını "Sevgilim" notuyla kendi sayfasında hikaye kısmında yayınladı.

İşte o paylaşım...