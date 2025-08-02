Güzide Duran ise şunları söyledi:

"2007 senesinde büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 senesinde, şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim. 10 aydır eski eşimden ayrı evler ve hatta ayrı ülkelerde devam eden yaşantımda, bir yandan hayat mücadelesi veriyor bir yandan evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Çekişmeli boşanma davalarının, karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, hayatına devam etmek isteyen tarafa adeta pranga vuran mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte artık benim için sadece kağıt üzerinde kalan ve biran evvel bitmesini dilediğim bu süreçten çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önümde bakacağım günleri umutla bekliyorum. Hayat devam ediyor, artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı da bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım. Güzide Duran"