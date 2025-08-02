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Roma'daki tartışma mahkemeye taşındı: Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor!

17 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı alan Güzide Duran, evliliği henüz resmi olarak sonuçlanmadan Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu durum çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un arasındaki gerilimi iyice arttırmıştı. Duran ile Aksoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Duran, hala resmi eşi olan Adnan Aksoy ile çocuklarının yanına Roma'ya gitti ve ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Aksoy, mahkemeye başvurdu. İşte detaylar...

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İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile evliliğini bitirme kararı alan ünlü manken Güzide Duran, çekişmeli boşanma sürecinde ortaya atılan iddialarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

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Çekişmeli boşanma süreci devam ederken ihanet ve şiddet iddiaları ortaya atıldı. Güzide Duran'ın dava resmi olarak sonuçlanmadan Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açması ise ikili arasındaki gerilimi iyice arttırdı.

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Güzide Duran'ın Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülerine kayıtsız kalamayan Adnan Aksoy, sosyal medya üzerinden şu yorumu yaptı:

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelendiği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum"

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Güzide Duran ise şunları söyledi:

"2007 senesinde büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 senesinde, şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim. 10 aydır eski eşimden ayrı evler ve hatta ayrı ülkelerde devam eden yaşantımda, bir yandan hayat mücadelesi veriyor bir yandan evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Çekişmeli boşanma davalarının, karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, hayatına devam etmek isteyen tarafa adeta pranga vuran mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte artık benim için sadece kağıt üzerinde kalan ve biran evvel bitmesini dilediğim bu süreçten çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önümde bakacağım günleri umutla bekliyorum. Hayat devam ediyor, artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı da bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım. Güzide Duran"

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Hakkında zina davası açılan Güzide Duran, ilerleyen günlerde sevgilisi Fikret Orman'la tatilin yolunu tuttu.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş eski başkanı Orman ile tatilini bitiren Duran, resmi olarak eşi olan Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma'ya gitti. Güzide Duran, bu görüşme sırasında Aksoy ile tartışma yaşadı.

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Bu tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Aksoy, ünlü mankenin kendisine sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğunu belirtip mahkemeye başvurdu. Aksoy'un şikayeti üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

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Duran, 1 ay boyunca Aksoy'a yaklaşamayacak ve hiçbir iletişim kanalından kendisiyle temasta bulunamayacak.