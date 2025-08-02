Roma'daki tartışma mahkemeye taşındı: Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor!
17 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı alan Güzide Duran, evliliği henüz resmi olarak sonuçlanmadan Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu durum çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un arasındaki gerilimi iyice arttırmıştı. Duran ile Aksoy cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Duran, hala resmi eşi olan Adnan Aksoy ile çocuklarının yanına Roma'ya gitti ve ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Aksoy, mahkemeye başvurdu. İşte detaylar...
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