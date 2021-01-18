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Haberler Galeri Magazin Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 40 yaşındaki oyuncu Rojda Demirer, Maraşlı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 40 yaşındaki oyuncu Melekler Korusun, Geniş Aile, Adı Efsane, Çarpışma, Sevgili Dünürüm gibi dizilerde rol aldı. Son dönemde Maraşlı ile adından söz ettiren Rojda Demirer sevgilisi Ulaş Kıyak'la da evlilik yolunda. Rojda Demirer sevgilisini ve ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Rojda Demirer'in kardeşinin o ünlü isim olduğunu görenler inanamadı. Birbirlerine benzemeyen kardeşler herkesi çok şaşırttı. İşte başta Rojda Demirer'in hem oyuncu hem de fenomen olan kardeşi olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri.

18.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 18.01.2021 13:33
Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 40 yaşındaki oyuncu Rojda Demirer. Voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak'la evlilik hazırlığında olan Rojda Demirer'in kardeşi de en az kendisi kadar ünlü.

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Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

Bir dönem oyunculuk yapan Rojda Demirer'in kardeşi şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Bakın o isim kim. İşte başta Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...
Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...
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