Rojda Demirer'in kardeşi hem oyuncu hem fenomen çıktı görenler şaştı! Sevgilisiyle evlilik yolunda olan Maraşlı'nın Firuzan'ı meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 40 yaşındaki oyuncu Rojda Demirer, Maraşlı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 40 yaşındaki oyuncu Melekler Korusun, Geniş Aile, Adı Efsane, Çarpışma, Sevgili Dünürüm gibi dizilerde rol aldı. Son dönemde Maraşlı ile adından söz ettiren Rojda Demirer sevgilisi Ulaş Kıyak'la da evlilik yolunda. Rojda Demirer sevgilisini ve ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Rojda Demirer'in kardeşinin o ünlü isim olduğunu görenler inanamadı. Birbirlerine benzemeyen kardeşler herkesi çok şaşırttı. İşte başta Rojda Demirer'in hem oyuncu hem de fenomen olan kardeşi olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri.