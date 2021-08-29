Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer'in ablasından geldi o da çok ünlü biri
Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan güzel oyuncu Demirer, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Tatilin son günlerinin keyfini çıkaran Rojda Demirer Instagram'dan paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Dikkat çeken tatil pozlarına yenisini ekleyen Rojda Demirer, bikini izi çıkmaması için ipini çözerek güneşlendi. 41 yaşındaki ünlü oyuncuya ilk yorum ablası Ruken Demirer'den geldi Rojda Demirer'in ablası Ruken Demirer de ekranların tanınan isimlerinden...
29.08.2021 16:38
- Son Güncelleme: 29.08.2021 16:44