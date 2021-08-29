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Haberler Magazin Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer'in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer'in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan güzel oyuncu Demirer, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Tatilin son günlerinin keyfini çıkaran Rojda Demirer Instagram'dan paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Dikkat çeken tatil pozlarına yenisini ekleyen Rojda Demirer, bikini izi çıkmaması için ipini çözerek güneşlendi. 41 yaşındaki ünlü oyuncuya ilk yorum ablası Ruken Demirer'den geldi Rojda Demirer'in ablası Ruken Demirer de ekranların tanınan isimlerinden...

29.08.2021 16:38 - Son Güncelleme: 29.08.2021 16:44
Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer’in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! Rojda'ya ilk yorum abla Ruken'den geldi.

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Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer’in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Yaklaşık 1.5 yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile geçtiğimiz Ocak ayında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanan Rojda Demirer tatil paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer’in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Yaz tatilinin keyfini süren ünlü oyuncu sosyal medyadan tatil fotorğafları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer’in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekleyen Rojda Demirer, tatilin son günlerinde de sosyal medyada oldukça aktif.

Rojda Demirer bikinisinin ipini çözdü güneşlendi bir de öyle poz verdi! İlk yorum Rojda Demirer’in ablasından geldi o da çok ünlü biri

Güneş ve denizin tadını çıkaran Rojda Demirer'in bikinili pozunu görenler yorum ve beğeni yağmuruna tuttu ünlü oyuncuyu...

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