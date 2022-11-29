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Rober Hatemo'nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Rober Hatemo "Beyaz ve Sen", "Senden Çok Var", "Aşksız Prens" gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, herkesin de sevgilisi olmuş isimlerden biri. 2000'lerin esmer prensi Rober Hatemo o zamanlar da farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerdendi. Ancak sonrasında ortalardan bir kayboldu, pis kayboldu. Peki Rober Hatemo şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Rober Hatemo son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...

29.11.2022 09:00 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:04
Rober Hatemo’nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

90'lı yıllarda Esmer Yarim şarkısı ile tanınan Rober Hatemo, 2000'li yıllarda Senden Çok Var ve Beyazlar İçerisinde Sen şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı.

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Rober Hatemo’nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Ermeni asıllı bir ailenin oğlu olarak Çanakkale'de dünyaya gelen ünlü şarkıcı Rober Hatemo, 2000'li yılların başında Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalarda yer edindi.

Rober Hatemo’nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

1990'lı yıllarda 'Esmer' şarkısıyla parlayan Rober Hatemo, bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor. Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo sosyal medyayı çok aktif kullanıyor.

Rober Hatemo’nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

ASKERDE SÜNNET OLMUŞTU

Rober Hatemo, 1994 yılında Adana'da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ''Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimizi birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir'' itirafıyla çok konuşulmuştu.

Rober Hatemo’nun son halini görenler gözlerine bir türlü inanamıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

İşte başta Rober Hatemo olmak üzere ünlülerin merak edilen son halleri.

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